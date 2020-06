Zeeman-oprichter Jan Zeeman (78) overleden

Zeeman, in 1942 geboren in Velsen, opende in 1967 zijn eerste ’textielsuper’, in Alphen aan den Rijn. Inmiddels is Zeeman uitgegroeid tot een discounter van formaat met 1300 winkels in zeven Europese landen.

In 1999 nam Zeeman afscheid van zijn bedrijf. De onderneming had hem zeker geen windeieren gelegd, in de meest recente editie van de Quote 500 was Zeeman goed voor een geschat vermogen van €1 miljard. Dat geld ging met name in investeringsvehikel Navitas, voormalig eigenaar van de toenmalige Telegraaf Media Groep, en in een onroerendgoedfonds.

Er wordt in besloten kring afscheid genomen van Jan Zeeman.

Zeeman gaf zelden interview, maar in 2012 sprak hij wel met DFT-verslaggever Edwin van der Schoot. Lees dat interview hieronder terug: