Frank vanuit polder de stad in

Het zijn niet alleen sterrenchefs die hun vaste kosten met catering zoveel mogelijk willen verevenen. „De kosten gaan gewoon door. Als ondernemer sla ik nieuwe wegen in. Stilzitten is niet mijn stiel”, reageert Streefland.

Restaurant De Nieuwe Polderkeuken in Stolwijk.

Met zijn busje levert hij enthousiast bestellingen af. Hij kookte ooit voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens hun streekbezoek aan de Krimpenerwaard.

„Via onze Poldercatering probeer ik door heel Nederland mensen culinaire boxen te geven. Maar ook voor bedrijven zijn we actief. Het is belangrijk in deze tijd creatief bezig te blijven. We blijven vernieuwen, stilstaan is achteruitgang.” Zijn culinaire box telde vijf gangen met onder meer kreeft met zeebaars tartaar, Hollands lam met witte asperges en chocolade mousse met Stolkwijkse aardbeien.