Crypto-investering van drie ton in rook op, bank betaalt niet terug

Door Marlou Visser

Een man droomde van mooie cryptowinsten, maar raakte bijna drie ton kwijt aan een oplichter. Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Amsterdam - Pas op voor mensen die zich voordoen als cryptovaluta-expert. Een vermogende belegger kwam in 2022 in contact met zo’n zogenaamde expert die hem overhaalde via een bepaald platform in crypto te investeren. Maar de bijna drie ton die de belegger overmaakte, gingen in rook op. Zijn bank wil de schade ook niet vergoeden.