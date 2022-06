Premium Het beste van De Telegraaf

’Talent stapt in crisis over naar groeibedrijf’

Door Gabi Ouwerkerk

Ook groeibedrijven moeten blijven nadenken over hoe ze de productiviteit van medewerkers kunnen verhogen. Websupermarkt Picnic heeft zijn distributiecentrum bijna volledig gerobotiseerd. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - De 250 snelst groeiende bedrijven in Nederland hebben in 2021 gezamenlijk meer dan 16.000 nieuwe banen gecreëerd. Dat blijkt uit de zesde Top 250 groeibedrijven van Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en ondernemersplatform NLgroeit. Hoogleraar Justin Jansen van ECE spreekt van een inhaalslag.