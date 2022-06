Premium Het beste van De Telegraaf

Staking treft gasgigant Shell in hart van energiecrisis

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Het platform Prelude, 200 kilometer voor de Australische kust. Ⓒ SHELL

Amsterdam - Midden in de grootste gascrisis in Europa, valt ’s werelds grootste drijvende offshore gasproductieplatform Prelude van Shell in Australië ten prooi aan een grote staking. Het miljardenproject levert geen gas meer.