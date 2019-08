Schiphol groeit minder hard dan concurrenten

Schiphol begint krap te worden. Ⓒ Michel van Bergen Air France-KLM 10.425 0.63 %

AMSTERDAM - Schiphol zit duidelijk tegen de grenzen van zijn capaciteit aan. De luchthaven verwelkomde in de eerste helft van dit jaar nog wel meer reizigers, maar de groei viel met 1,4 procent duidelijk lager uit dan de 5,5 procent die een jaar eerder werd gerealiseerd. In totaal vonden 34,5 miljoen passagiers in de periode hun weg op Schiphol.