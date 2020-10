’De crisis wordt misbruikt’

Boufangacha: „Bij reorganisaties moet wel eerst nut en noodzaak aangetoond worden. Je ziet vaak dat de crisis misbruikt wordt om te gaan reorganiseren.” Ⓒ Foto Thijs Rooimans

De FNV ligt in tal van sectoren in de clinch met werkgevers nu er afspraken gemaakt moeten worden om de crisis door te komen. Ondanks die spanningen werken beide partijen aan een sociaal akkoord. Volgens cao-coördinator Zakaria Boufangacha is het sluiten van zo’n deal ’heel urgent’.