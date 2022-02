Lagarde: ’Hoge inflatie in EU tijdelijk fenomeen, maar houden vinger aan de pols’

Tijdens de persconferentie legde ECB-president Lagarde vooral uit waarom de ECB het beleid nog niet verkrapt, ondanks de torenhoge inflatie. Die is in de eurozone in januari opgelopen tot 5,1%, een record. In Nederland ligt de inflatie met 7,6% zelfs nog hoger.

De verwachting was ook niet dat de ECB vandaag al in actie zou komen. „Niemand koesterde serieus die verwachting”, zegt ING-econoom Carsten Brzeski. „Er is simpelweg niks kan doen dat de ECB kan doen om de inflatie onmiddelijk omlaag te brengen. De ECB kan niks doen om de energieprijzen omlaag te brengen. Dat kunnen alleen overheden, bijvoorbeeld door de belasting te verlagen of door een tegemoetkoming op de energierekening van huishoudens.”

Wat Lagarde betreft, is de hele hoge inflatie nog steeds een tijdelijk fenomeen. In maart publiceert de ECB nieuwe ramingen over de groei- en inflatieverwachting. Die gegevens, en ook die van de ramingen van juni, wil het bestuur eerst afwachten voordat het beleid flink gewijzigd wordt.

Bekijk ook: Landen trekken miljarden uit om klap inflatie voor huishoudens te verzachten

Of de rente dit jaar nog verhoogd wordt, wilde Lagarde niet zeggen. De ECB heeft een pad uitgestippeld dat de obligatie-aankopen in de loop van het jaar worden afgebouwd. Pas als dat het geval is, kan de rente omhoog. Op basis van het huidige pad zou dat niet voor het einde van het jaar zijn.