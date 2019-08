TSMC: patentbeschuldigingen ongegrond

TSMC is een belangrijke toeleverancier aan bijvoorbeeld Apple en een grote klant van de Nederlandse chipmachinemaker ASML. GlobalFoundries heeft zestien klachten over vermeende patentinbreuk door TSMC ingediend bij autoriteiten en rechtbanken in de Verenigde Staten en Duitsland. Een van de eisen is dat de import van sommige producten van Apple in die landen wordt stopgezet omdat die chips van TSMC bevatten waarbij patentrechten van GlobalFoundries werden geschonden. Ook wil het Californische GlobalFoundries een "significante" schadevergoeding van TSMC.

TSMC zegt de aanklachten te bestuderen en fel te zullen vechten voor zijn intellectuele belangen en de rechtszaken van GlobalFoundries te betreuren.

Het Taiwanese concern levert ook apparatuur aan grote bedrijven als Broadcom, Nvidia en Qualcomm, terwijl diens producten ook zijn te vinden in servers, computers en veel andere internetelektronica. Volgens GlobalFoundries maakt TSMC onwettig gebruik van cruciale patentbezittingen van de onderneming.