Sportscholen op dreef bij begin nieuwe jaar door goede voornemens

Zowel ketens SportCity en David Lloyd als de Vereniging van Exclusieve Sportcentra (VES) hebben dit jaar weinig te klagen over de traditioneel sterke januarimaand.

VES-voorzitter Han de Hair krijgt bij zijn sportschool in het Friese Joure normaal gesproken in de eerste maand van het jaar twee keer zoveel inschrijvingen als in een gemiddelde andere maand. Dat is ook dit jaar weer het geval, nadat januari vorig jaar fors tegenviel door de coronalockdown die pas halverwege die maand eindigde.

Ook de zes luxe sportscholen van David Lloyd in Nederland trekken deze maand zoals gebruikelijk weer 25 tot 30 procent meer nieuwe leden dan in de rest van het jaar. Daar staat wel tegenover dat sinds eind vorig jaar ook relatief veel mensen opzeggen. Dat volgt volgens manager Lion van der Velden op een prijsverhoging van 6 tot 7 procent. „Daarbij verhalen we nog niet eens alle kosten op onze leden, we kiezen er ook voor minder te investeren”, legt ze uit. Bij De Hair zorgde een vergelijkbare prijsverhoging nog helemaal niet voor onvrede of extra opzeggers.

Toestroom

De sterke toestroom van de afgelopen weken is voor De Hair en David Lloyd reden geweest om, anders dan gebruikelijk, geen actie op te zetten om meer leden te trekken aan het begin van het jaar. „In december deden we dat nog wel, maar nu is er geen noodzaak omdat het zo goed gaat”, aldus Van der Velden.

De grote ketens SportCity (112 locaties in Nederland) en Basic-Fit (ruim 200) hebben er wel voor gekozen om een campagne te voeren. Bij het beursgenoteerde Basic-Fit, dat geen cijfers wil delen maar historisch gezien 30 tot 40 procent meer nieuwe leden krijgt in januari, krijgen nieuwe leden een sporttas en vijf weken gratis sporten cadeau.

SportCity kiest dit jaar voor een andere aanpak. Per nieuw lidmaatschap geeft de keten er ook eentje aan de stichting MIND Us, voor een jongere met mentale problemen. SportCity zit wat inschrijvingen betreft weer op hetzelfde niveau als voor corona.

Branchevereniging NL Actief zegt halverwege volgende maand met cijfers te kunnen komen over de staat van de sector na de coronacrisis. Basic-Fit meldde eind oktober al per sportschool gemiddeld evenveel leden te hebben als voor corona.