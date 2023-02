Flinke renteverlaging in Turkije om impact van zware aardbevingen

Volgens de centrale bank wordt de impact van de aardbevingen op de productie, consumptie, werkgelegenheid en economische verwachtingen „uitgebreid geëvalueerd.” Hoewel de aardbevingen naar verwachting op korte termijn gevolgen zullen hebben voor de economische activiteit, verwacht de centrale bank dat deze op middellange termijn geen blijvende invloed zullen hebben op de prestaties van de Turkse economie.

Economen en bedrijfsverenigingen denken dat de kosten voor wederopbouw voor de Turkse overheid wel 100 miljard dollar kunnen bedragen. Het totale dodental van de bevingen in Turkije en buurland Syrië staat ondertussen op meer dan 47.000. Honderdduizenden mensen zijn dakloos geraakt. Dat zorgt ook voor verstoringen bij bedrijven.

Rentstappen

Het rentetarief in Turkije werd teruggeschroefd van 9 procent tot 8,5 procent. Dat was conform de verwachting van economen. De rente staat daarmee op het laagste niveau in meer dan twee jaar. De rentestappen van de Turkse centrale bank zijn omstreden omdat het land kampt met een torenhoge inflatie. In andere landen wordt de rente juist verhoogd om de hoge inflatie in te dammen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt echter, in tegenstelling tot de gangbare theorie onder economen, dat een hogere rente juist zorgt voor hogere prijzen. Onder druk van de president wordt de rente in Turkije dan ook verlaagd om de waarde van de Turkse lira te drukken en de economie te stimuleren.

Hoewel de inflatie in de afgelopen maanden wat is afgekoeld liggen de kosten van levensonderhoud in Turkije nog altijd bijna 58 procent hoger dan een jaar terug. De inflatie piekte in oktober op 85,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De echte inflatie ligt volgens sommige economen echter veel hoger dan het officiële cijfer. De officiële inflatiedoelstelling van de centrale bank bedraagt 5 procent.