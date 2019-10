Zuidasdok kost bijna een miljard meer

De bewindsvrouw heeft daarom oud-minister Sybilla Dekker gevraagd om naar nut en noodzaak van het project te kijken.

Mediation

De aannemers en de opdrachtgever liggen al een tijd met elkaar overhoop over het projectontwerp. Om nader tot elkaar te komen is er een mediation-traject opgestart onder leiding van de Delftse professor Hertogh. Zuidasdok is een van de grootste infrastructuurprojecten van Nederland in de komende jaren. Alleen de werkzaamheden aan de verbreding van het spoor Amsterdam-Zuid worden momenteel uitgevoerd.

Al eerder had Van Nieuwenhuizen gemeld dat het prestigproject duurder zou worden. Woensdag stelde ze dat er 50% boven op de aanneemsom van €1,7 miljard komt. De totale kosten komen daardoor uit op ruim € 2,5 miljard. Het Rijk betaalt het grootste deel.