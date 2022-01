Forse omzetstijging bij cloudbedrijf Microsoft

Het techbedrijf bereikte $51,73 miljard kwartaalomzet, beter dan de analisten gepeild door Refinitiv gemiddeld hadden becijferd ($50,88 miljard). Zijn winst per aandeel kwam uit op $2,48, versus een marktschatting van $2,31.

Microsoft, dat vorige week bekend maakt videogameproducent Activision Blizzard voor $69 miljard te kopen, meldde een totale omzetstijging met 20% op jaarbasis. Dat was al 22% toename in het vorige kwartaal.

Vooral zijn inkomsten uit diensten voor bedrijven in de cloud namen fors toe, met 25,5% tot $18,3 miljard. De omzet van het onderdeel Azure en andere cloudservices groeide met 46%.

Microsoft is een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld geworden onder zijn nieuwe ceo, die een koerswijziging doorzette richting bedrijfssoftware en aanverwante services, met name de cloudservices.

De negatieve reactie op de aandelenkoers zou volgens marktwatchers zijn ingegeven door de grote nervositeit op de markten, daags voordat er nieuws over onontkoombare renteverhogingen van de Fed worden verwacht.

Van een negatief effect daarvan op aandelen, lijken technologiewaarden het meest last gaan te krijgen. Daarbij waren de laatste dagen veel kleine beleggers ingestapt in het aandeel Microsoft, wat de heftigheid van de reactie nog eens versterkte.

Xbox-succes

Microsoft blijft volgens deze cijfers profiteren van de toenemende vraag naar producten die werknemers nodig hebben om thuis te werken tijdens de coronapandemie. Door de combinatie van werken vanuit huis en werken op kantoor hebben ondernemingen clouddiensten nodig van het softwarebedrijf. Microsoft verdiende ook meer geld met Office-pakketten, met daarin onder meer Excel en Word.

Het bedrijf lijkt met de overname van Activision Blizzard meer aandacht te geven aan games. De verkoop van zijn Xbox-spelcomputer steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 4%. In de dezelfde periode in 2020 kwam de nieuwste Xbox op de markt, maar was het aanbod beperkt.