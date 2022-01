Forse omzetstijging Microsoft, maar aandeel zakt

Het techbedrijf bereikte $51,73 miljard kwartaalomzet, beter dan de analisten gepeild door Refinitiv gemiddeld hadden becijferd ($50,88 miljard). Zijn winst per aandeel kwam uit op $2,48, versus een marktschatting van $2,31.

Microsoft, dat vorige week bekend maakt videogameproducent Activision Blizzard voor $69 miljard te kopen, meldde een totale omzetstijging met 20% op jaarbasis. Dat was al 22% toename in het vorige kwartaal.

Vooral zijn inkomsten uit diensten voor bedrijven in de cloud namen fors toe, met 25,5% tot $18,3 miljard. De omzet van het onderdeel Azure en andere cloudservices groeide met 46%. Microsoft is een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld geworden onder zijn nieuwe ceo, die een koerswijziging doorzette richting bedrijfssoftware en aanverwante services, met name de cloudservices.