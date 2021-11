Beursblog: AEX diep in het rood om schrik over nieuwe coronavariant

Door Redactie DFT

De AEX is vrijdag somber uit de startblokken gekomen met een duikeling tot fors onder 800 punten. Beleggers nemen massaal de wijk vanwege de schrik over de nieuwe coronavariant. Vooral de financiële waarden Aegon en ING gaan in de uitverkoop. Shell zit ook in de hoek waar de klappen vallen.