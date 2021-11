Beursblog: Fors verlies op Damrak vanwege angst coronavariant

Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler met een verlies van 11,9%, gevolgd door Air France KLM (-9,7%) en Aegon (-8,9%). Flow Traders was de grote winnaar met een plus van 2,9%.

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn de handelsdag, net als in Europa en de rest van de wereld, met forse verliezen begonnen. Beleggers zijn bezorgd over de ontdekking van een nieuwe coronavariant. Vooral reis-, bank- en grondstofgerelateerde aandelen hebben het zwaar te verduren.

De Dow Jones-index daalde 1,2% tot 437,69 punten. De S&P 500 ging 0,78% omlaag tot 4664,63 punten. De Nasdaq verloor 1,1% tot 15.664,38 punten.

