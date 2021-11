Beursblog: Ook Wall Street levert fors in vanwege coronavariant

Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler met een verlies van 11,9%, gevolgd door Air France KLM (-9,7%) en Aegon (-8,9%). Flow Traders was de grote winnaar met een plus van 2,9%.

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag fors lager gesloten vanwege zorgen over de ontdekking van de nieuwe coronavariant. Vooral reis-, bank- en grondstofgerelateerde aandelen hebben ingeleverd.

De Dow Jones-index sluit 2,5% lager, de S&P 500 gaat 2,3% omlaag en de Nasdaq verliest 2,2%. Creditcardmaatschappij American Express (-8,6%) en vliegtuigbouwer Boeing (-5,4%) zijn de grootste dalers.

