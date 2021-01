Ruim 900 banen weg bij Shell Nederland

Shell kondigde in september aan dat er een streep gezet wordt door 7000 tot 9000 banen, om kosten te besparen vanwege de coronacrisis. Het banenverlies moet leiden tot kostenbesparingen van $2 miljard tot $2,5 miljard per jaar.

In Nederland gaat het om 10% van het totaal, aldus een woordvoerder, waarmee de ingreep op zo’n 900 banen uitkomt.

Dat komt bovenop de al eerder aangekondigde kostenreductie van $3 tot $4 miljard in het eerste kwartaal van 2021.

Bekijk ook: Shell schrapt banen en reorganiseert concern

Nu is duidelijk geworden dat Shell zijn Britse personeelsbestand komende twee jaar naar verwachting met 10% tot 14% terugbrengt. Een precies aantal kan het concern evenwel nog niet geven.

Noordzee-activiteiten

Shell heeft ook aangegeven dat het van plan is om 330 banen te schrappen bij de zogeheten Noordzee-activiteiten. Dit raakt waarschijnlijk vooral kantoormedewerkers in het Schotse Aberdeen.

Bij het Brits-Nederlandse concern werken wereldwijd ongeveer 83.000 werknemers, van wie 9000 in Nederland en zo’n 5000 in het Verenigd Koninkrijk.

Inmiddels is een deel van de werknemers vertrokken. „Wereldwijd hebben al 1500 mensen laten weten dat ze gebruik willen maken van de onze regeling voor vrijwillig vertrek”, reageert Shell.

Over ingrepen in Nederland herhaalt Shell dinsdag dat het aantal fte’s in Nederland met zo’n 10% zal afnemen. „Er is een goed sociaal plan beschikbaar. Shell begeleidt getroffen medewerkers zoveel mogelijk van werk naar werk. Omdat de precieze getallen nog niet bekend zijn, kunnen we op dit moment niet meer zeggen”, aldus het bedrijf dinsdag.