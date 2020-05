Jacht op ’mondlapjes’: dit moeten ze kosten

Mondneusmaskers vrijdag bij Etos. 50 stuks voor €45. Ⓒ DE TELEGRAAF

Amsterdam - ’Mondlapjes’ is misschien wel de beste omschrijving voor de simpele mondneusmaskers die sinds kort in de winkels liggen. Als ze tenminste niet uitverkocht zijn, want consumenten jagen erop omdat ze per 1 juni verplicht zijn in het openbaar vervoer voor reizigers vanaf 13 jaar.