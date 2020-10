Jacht op ’mondlapjes’: stuk goedkoper dan tijdens eerste golf

Mondkapjes bij Hema. 10 stuks voor €8,50. Ⓒ Hollandse Hoogte / Jaco Klamer

Amsterdam - ’Mondlapjes’ is misschien wel de beste omschrijving voor de simpele mondneusmaskers die voor consumenten beschikbaar zijn. En hard nodig, want in het openbaar vervoer zijn ze verplicht en het kabinet raadt met klem aan om ze ook te dragen in publiekelijk toegankelijke ruimten, zoals winkels en musea. Vijf vragen over het beschermingsmiddel.