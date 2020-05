Ⓒ ANP XTRA

Mijn oom vertelde me toen ik zeven was: rijk word je door niet veel uit te geven. Twintig jaar later kwam ik bij een klant die je met €5 miljoen belegd vermogen wel ’rijk’ kon noemen. „Ik geef al jaren 10% uit van alles wat ik verdien”, zei hij, om vervolgens zijn Rolls Royce de garage uit te rijden. Mijn oom had gelijk.