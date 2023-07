Claim: Twitter moet ontslagen personeel nog half miljard betalen

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - Twitter is nog minstens een half miljard dollar aan ontslagvergoedingen verschuldigd aan de duizenden werknemers die zijn ontslagen sinds Elon Musk het bedrijf heeft overgenomen. Dat claimt het voormalige 'hoofd totale beloningen' Courtney McMillian van het socialemediabedrijf in een rechtszaak in San Francisco. McMillian is zelf een van de mensen die eerder dit jaar moest vertrekken bij Twitter en stelt dat de onderneming zich bij al die ontslagen niet aan de afspraken heeft gehouden.

Ⓒ ANP/HH