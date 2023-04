NLInvesteert: mkb worstelt met terugbetaling ’corona-kredieten’

Hij signaleert dat met name kleinere bedrijven worstelen met terugbetaling van coronaregelingen. Ondernemers die tijdens de pandemie een belastingschuld hebben opgebouwd, moeten die nu gaan aflossen. „Sommige ondernemingen hebben te veel vertrouwd op die kredieten. Dat werd gezien als een soort werkkapitaal; een vorm van goedkoop lenen. Dat ze die kredieten nu terug moeten betalen, drukt zwaar op de liquiditeit van bedrijven.”

Strengere eisen

Mkb-ondernemers hebben problemen met solvabiliteit, liquiditeit en oplopende rentes, terwijl er wel investeringen moeten worden gedaan voor bijvoorbeeld de duurzame transitie en noodzakelijke technologische innovatie. Banken hanteren strengere eisen of geven niet thuis waardoor ze zijn aangewezen op alternatieve financiers die hogere rentetarieven in rekening brengen.

NLInvesteert heeft alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar opdrachten met een totaal financieringsvolume van meer dan €200 miljoen gekregen. „Dat is een veelvoud van het aanvraagvolume in dezelfde periode vorig jaar”, aldus oprichter Takke. „Een duidelijk signaal dat veel bedrijven niet meer alleen bij hun bank terecht kunnen.”

Hybride financiering

Ten opzichte van vorig jaar ziet de kredietverstrekker een grote verschuiving van financiering voor vastgoedontwikkeling naar bedrijfsfinancieringen. Takke: „Ook bedrijven die groei willen financieren of moeten herfinancieren hebben dringend kapitaal nodig. Hybride financiering is dan een oplossing die vaak past. Doorgaans zijn het dan investeerders die met hun lening aanvullend een bancaire financiering mogelijk maken.”

NLInvesteert, dat naar eigen zeggen marktleider is, helpt mkb-bedrijven die in eerste instantie geen of maar deels krediet van een bank kunnen krijgen. Dat gebeurt onder meer met particuliere beleggers, die het risicovolle deel van een lening voor hun rekening nemen. Een bank of andere kredietverstrekker verstrekt vervolgens de rest van de lening.