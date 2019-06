Johnson houdt vast aan brexit op 31 oktober

De oud-burgemeester van Londen deed voor het eerst sinds het begin van de partijverkiezing mee aan een televisiedebat. Hij kreeg daar de vraag of hij de brexit toch zou uitstellen als een deal binnen handbereik is. Johnson reageerde ontwijkend met de mededeling dat een deal op 31 oktober "uitermate haalbaar" is.

Johnson stelde dat de brexit nu al twee keer is uitgesteld. "Als we niet uitstappen op 31 oktober, denk ik dat we allemaal een hoge prijs zullen betalen", waarschuwde de politicus, die verwees naar het feit dat zijn partij is gekelderd in de peilingen. Hij benadrukte tijdens het debat echter ook dat niemand een chaotische brexit zonder deal wil.

Stemronde

De bekende brexiteer kreeg dinsdag bij de tweede stemronde weer veruit de meeste stemmen: 126 tegenover 46 voor de nummer twee, minister Jeremy Hunt. Die is naar eigen zeggen bereid de brexit nog even uit te stellen, maar alleen als er op 31 oktober uitzicht is op een betere deal met de EU.

Er gaat ook veel aandacht uit naar Rory Stewart, de buitenstaander die bezig lijkt te zijn met een inhaalslag. Hij verwijt zijn rivalen onrealistische beloften te doen: "Ze beloven dat ze een nieuwe deal krijgen van Brussel, wat niet gaat lukken. Ze beloven dat ze een brexit zonder deal door het Lagerhuis krijgen, wat ze niet voor elkaar kunnen krijgen."