Aanpak drankrijders Vietnam drukt bierverkopen

Volgens de nieuwe wet zijn de boetebedragen voor drankrijders verdubbeld. Betrapte motorrijders krijgen een boete van maximaal 8 miljoen dong (312 euro) en een mogelijke rijontzegging van twee jaar, tegen een maximum van vijf maanden dat eerder gold. Automobilisten die te diep in het glaasje keken en gesnapt worden moeten omgerekend 1558 euro aftikken. Ook wordt het rijbewijs ingenomen.

Verder heeft Vietnam de regels voor reclames aangescherpt, waarbij de gezondheidsrisico's moeten worden benoemd.

De bierconsumptie in Vietnam is sinds 2004 bijna verviervoudigd en heeft wereldwijd brouwers aangetrokken zoals Heineken en 's werelds grootste brouwer AB InBev, die een graantje willen meepikken van de groei. Het nieuws over de dalende verkopen drukte de aandelenkoersen van de bierbrouwers. Zo was Heineken de sterkste daler in de AEX-index.