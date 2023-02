Premium Het beste van De Telegraaf

Column: invaren of disruptie bij overstap naar nieuw pensioen?

Door Roelof Salomons

Ⓒ ANP/HH

De collegecyclus begon dit jaar met een knal. Eerst een masterclass pensioeninnovatie met bestuurders, toezichthouders en wetgevers bij Netspar. Vervolgens voor mijn studenten in Groningen. Met een paar lessen die voor iedereen belangrijk zijn nu de wet toekomst pensioenen in de Eerste Kamer beland is.