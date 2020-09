Techrally versterkt door Japanse ’walvis’

Topman Masayoshi Son van SoftBank is bereid veel risico te nemen om grote winsten te realiseren. Ⓒ REUTERS

Softbank is niet de aanjager van de techrally in de afgelopen maanden, maar heeft die wel versterkt. Dat stellen beleggingsexperts in reactie op het bericht van de Financial Times dat de Japanse investeerder voor vele miljarden aan callopties bezit.