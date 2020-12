Lockdown stuwt omzet supermarkten naar record

Het is pas de tweede keer in de geschiedenis dat de supermarktbranche in één week tijd voor meer dan €1 miljard verkoopt. De stijging ten opzichte van dezelfde week vorig jaar is opvallend: 13,3%. Gemiddeld is de omzetstijging bij supermarkten de afgelopen maanden ’slechts’ 6,2%.

Naast meer omzet uit etenswaren, is er ook meer vraag naar tabaksartikelen, kadokaarten en (kras)loten, merkt onderzoeksbureau Nielsen, dat het omzetcijfer heeft uitgerekend.

En dan moet Kerstmis nog komen. Afhaal- en bezorgrestaurants noteren ook al records, maar Nielsen verwacht dat ook supermarkten deze week flinke omzetten draaien. „Door de huidige beperkende maatregelen is het niet denkbeeldig dat mensen zich daarbij op extra luxe uit de supermarkt trakteren.”