Advertentiemarkt dwingt Mediahuis tot ingrijpen

Volgens financieel directeur Koos Boot zijn de voorgenomen ontslagen het gevolg van de malaise op de advertentiemarkt, waar na de uitbraak van het coronavirus zware klappen zijn gevallen. „Journalistiek en met de abonnementen gaat het goed, maar op de advertentiemarkt zien we dat veel klanten hun marketingbudgetten hebben teruggedraaid, zoals reisorganisaties die grote klanten van ons zijn. We hebben van eerdere crises geleerd dat een deel van de advertentieomzet die wegvalt, later ook niet meer terugkeert als de markt al beter wordt, nu de economie in een recessie gaat.”

Op de advertentieafdeling van Mediahuis Nederland werken 160 van de ruim 1000 werknemers van het bedrijf, dat ook de titels van het Noordhollands Dagblad uitgeeft. De ontslagen zouden niet alleen vallen onder verkopers van advertenties, maar ook bij andere medewerkers die betrokken zijn bij de plaatsing van de annonces.

Winstgevend

Volgens Boot zijn er geen plannen om ook op andere plekken binnen de organisatie in te grijpen. „We zijn nog steeds winstgevend en denken dit jaar zeker, maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de omstandigheden op de advertentiemarkt. Die gaat achteruit door corona en de economische ontwikkelingen en er is veel concurrentie van Amerikaanse techbedrijven als Google en Facebook. Vorig jaar zijn we gestopt met huis-aan-huisblad De Echo en in april met de papieren editie van gratis krant Metro.”

Voor een van de steunregelingen van de overheid om banen te behouden, zou Mediahuis volgens Boot niet in aanmerking komen. „Gelukkig niet”, zegt hij. „En daarbij is het onze mening dat je dat ook niet zou moeten doen als je winstgevend bent en over een gezonde kasstroom beschikt.”