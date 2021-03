Werkgever op ramkoers: it’er krijgt ruim drie ton mee bij ontslag

Premium Financieel

Zorgmedewerker die door werk corona krijgt, komt in financiële problemen

Zorgmedewerkers met corona komen door langdurige ziekte ook financieel in de problemen. Ze lopen allerlei toeslagen voor onregelmatig werk mis. Om een schadevergoeding te krijgen, moeten ze aantonen dat ze op het werk zijn besmet. Maar in de praktijk is dat vrijwel ondoenlijk.