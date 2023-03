Premium Het beste van De Telegraaf

Column: het tijdperk van ongebreidelde globalisering is voorbij

Door Teeuwe Mevissen Kopieer naar clipboard

ASML werd deze week verder beperkt in de levering van chipmachines aan China. Ⓒ eigen foto

Voor wie er nog aan twijfelde; het tijdperk van ongebreidelde globalisering en vrijhandel is voorbij. Het was deze week ASML, die in opdracht van Minister Liesje Schreinemacher, die in opdracht van Minister president Mark Rutte, die in opdracht van de Amerikaanse president Joe Biden, de export staakte van zowel de modernste Extreme Ultraviolet (EUV) lithografen als de modernere varianten van machines die op basis van Deep Ultraviolet (DUV) technologie chips maken.