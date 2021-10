Nederlandse Amerikaan Guido Imbens wint Nobelprijs voor Economie

De andere winnaars zijn de Amerikaan David Card (University of California) en de Israëlische Amerikaan Joshua Angrist (Massachusetts Institute of Technology), heeft de Zweedse centrale bank bekendgemaakt. Imbens is „opgetogen” dat hij de prijs mede wint, zegt hij tegen journalisten. „Ik heb veel geluk gehad met veel geweldig collega’s die veel interessant onderzoek doen.”

Imbens, die in 1983 zijn kandidaats econometrie haalde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en ook nog anderhalf jaar doceerde aan de universiteit van Tilburg voordat hij zijn loopbaan in de VS voortzette, krijgt samen met Angrist de ene helft van de prijs, voor hun onderzoek naar causale verbanden. Card krijgt de andere helft voor zijn onderzoek naar de arbeidsmarkt.

De onderscheiding is een initiatief van de bank en wordt sinds 1969 uitgereikt. De totale prijs bedraagt tien miljoen Zweedse kroon, omgerekend €990.000.