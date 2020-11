Arcelor en Prosus dempen verlies AEX; domper Galapagos

De AEX stond rond twaaf uur 0,4% lager op 569,5 punten. De AMX daalde eveneens 0,4% naar 824,6 punten.

De overige Europese beurzen lieten ook nog een rood beeld zien. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakten tot 0,9%.

Hoewel nog niet alle stemmen zijn geteld, heeft de Democratische presidentskandidaat Joe Biden veruit de beste kans om verkozen te worden. De huidige president Donald Trump zal zijn dreigende verlies juridisch gaan aanvechten.

Om half drie komt het Amerikaanse banenrapport naar buiten. Daaruit moet blijken in hoeverre de werkgelegenheid zich herstelt van de tik eerder dit jaar. Naar verwachting zijn er in oktober 850.000 banen bijgekomen en is de werkloosheid gedaald naar 7,7%.

"Stoom afblazen"

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukt dat beleggers even stoom afblazen na de voornamelijk techgedreven rally in de voorbije handelsdagen. Hij wijst er op dat er een rotatie was van waardeaandelen naar techfondsen doordat de Democraten zo goed als zeker geen meerderheid in het Congres gaan krijgen. De daling van de Amerikaanse rente speelde volgens hem ook een rol bij de voorkeur om in tech te stappen. „Verder is het vooral afwachten wie de presidentsverkiezingen in de VS gaat winnen en hoe de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt gaan uitpakken.”

Na de forse opleving van de aandelenmarkten deze week houdt Schutte er rekening mee dat de opmars aan banden gelegd gaat worden. „De focus zal weer verschuiven naar de tweede coronagolf en de impact daarvan op het economische herstel. Zolang er geen vaccin is, blijft deze donkere wolk boven de markt hangen. Daarnaast lijkt een deal over nieuwe coronasteun in de VS voorlopig niet aan de orde te zijn zolang de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen wordt betwist.”

Galapagos onderuit

Bij de Nederlandse hoofdfondsen dook biotechnologiebedrijf Galapagos 4,8% omlaag, in reactie op zijn tegenvallende kwartaalcijfers. Volgens Schutte blijft voor Galapagos het belangrijkste item om groen licht te krijgen voor filgotinib op de Amerikaanse markt.

Digitaal betalingsverwerker Adyen werd na de mooie rit omhoog eerder deze week 2,1% minder waard.

Philips zakte 0,7%. Het medisch technologiebedrijf kwam met zijn financiële doelstellingen voor de middellange termijn naar buiten.

Techinvesteerder Prosus boekte een winst van 2,2%. ArcelorMittal pakte de koppositie met een plus van 2,3%. De verbeterde gang van zaken bij het staalconcern geholpen door de auto-industrie werkte nog positief door.

ING, dat donderdag met tegenvallende kwartaalcijfers naar buiten trad, was 0,3% in herstel.

Duikeling Air France KLM

Bij de middelgrote fondsen stond Air France KLM met een verlies van 3,5% onderaan.

Boskalis gleed 2,6% weg, op het bericht dat de omzet in het derde kwartaal stabiel bleef ten opzichte van de eerste jaarhelft. De maritiem dienstverlener houdt verder vast aan zijn eerder uitgesproken verwachting voor dit jaar.

Vopak daalde 1,3%. Zijn opslagtanks voor olie waren in het derde kwartaal voller dan in de eerste helft van het jaar.

BAM dikte 0,9% aan. Donderdag verloor het bouwbedrijf nog terrein na zijn cijferpublicatie.

Smallcap Sif verloor 4,6%, na een adviesverlaging door ING naar verkopen in reactie op de donderdag gepresenteerde kwartaalcijfers. De bank meent dat de analistenconsensus voor de funderingsspecialist voor volgend jaar te hoog is.

Euronext daalde op de lokale markt 0,7%, in reactie op zijn kwartaalcijfers.

