'Lagere opening AEX na sterke opmars'

De presidentsverkiezingen in de VS zijn nog altijd niet beslist. Een aantal belangrijke staten is nog aan het tellen. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden lijkt de beste kans te hebben om verkozen te worden. De huidige president Donald Trump zaait echter twijfel over het stemmen per post, dat volgens hem verkiezingsfraude in de hand werkt. Een zege voor Biden zal vrijwel zeker door Trump worden aangevochten.

Daarnaast verwerken de Europese markten nog de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank liet zijn monetair beleid vooralsnog onveranderd en beloofde opnieuw alle mogelijke middelen te gebruiken om de economie door de coronacrisis te loodsen.

Galapagos zag de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar dalen en leed een nettoverlies. Dat kwam doordat het biotechnologiebedrijf vorig jaar juist flink hogere resultaten in de boeken zette, als gevolg van de tienjarige onderzoeks- en ontwikkelingsdeal die het bedrijf had gesloten met zijn Amerikaanse branchegenoot Gilead Sciences.

Vopak liet weten dat zijn opslagtanks voor olie in het derde kwartaal nog voller waren dan in de eerste helft van het jaar. Door het grote aanbod op de oliemarkt was er veel vraag naar opslagcapaciteit. Ook bleef de vraag naar opslag in andere marktsegmenten robuust.

Baggeraar Boskalis hield de omzet in het derde kwartaal stabiel ten opzichte van de eerste jaarhelft. De orderportefeuille kwam uit op 4,4 miljard euro. Het bedrijf houdt verder vast aan zijn eerder uitgesproken verwachting voor dit jaar.

Euronext kwam donderdag na de slotbel al met resultaten. Het bedrijf achter de aandelenbeurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs, Oslo en Dublin, bleef in de afgelopen periode profiteren van de toegenomen handelsactiviteit op de financiële markten als gevolg van de coronacrisis, al was die impact wel minder sterk dan in voorgaande kwartalen.

De euro was 1,1829 dollar waard, tegen 1,1813 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,4 procent tot 37,88 dollar. Brentolie kostte 2,2 procent minder op 40,04 dollar per vat.