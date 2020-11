Tik voor Galapagos op lagere beurs

De AEX gleed in het eerste uur na een vlakke opening wat weg. Beleggers namen na vier topdagen her en der winst, nu het vrijwel zeker is dat Joe Biden de Amerikaanse verkiezingen wint. Zij keken ook uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat vanmiddag verschijnt. Galapagos was een negatieve uitschieter na zijn cijferpublicatie.