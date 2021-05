Strijd om ticket ruimtereis op weg naar climax: hoogste bod van $2,8 miljoen

Nadat liefhebbers vanaf begin mei de tijd hebben gehad om online te bieden op een ruimtereis van Blue Origin, het commerciële ruimtevaartbedrijf van zakenman Jeff Bezos, is de strijd om het felbegeerde ticket in een volgende fase terecht gekomen.

Op 12 juni komt er via een live online veiling definitief een winnaar uit de bus. Die mag zich dan als eerste toerist kan opmaken voor een verblijf in de ruimte op 20 juli met het ruimtevaartuig New Shepard.

Lancering

New Shepard zal na de lancering in Florida naar een hoogte van ruim 100 kilometer gaan. Daar zal het een paar minuten gewichtloos rondzweven en is de kromming van de aarde zichtbaar. Vervolgens zakt het vaartuig met de passagiers terug naar het oppervlak van de aarde. Het vaartuig gaat niet hoog en niet snel genoeg om in een baan rond de aarde te komen.

Bezos, de rijkste mens ter wereld en tevens topman bij Amazon, richtte Blue Origin in 2000 op. Naast het aanbieden van ruimtevaarttoerisme is het bedrijf ook gericht op innovaties voor commerciële- en wetenschappelijke toiepassingen. Het geld van het winnende bod is bestemd voor de Blue Origin Foundation.

Ook Elon Musk van Tesla heeft met SpaceX een eigen ruimtevaartbedrijf. Momenteel brengt Musk vrachten en astronauten van en naar het internationale ruimtevaartstation ISS. Het doel van het bedrijf is om de kolonisering van de planeet Mars mogelijk te maken.