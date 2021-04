ING onder vuur in aanloop naar aandeelhoudersvergadering

Met het financieren van de kolencentrales Cirebon 1 en 2 maakt ING zich volgens Responsibank, zoals de Eerlijke Bankwijzer heet, schuldig aan "de uitstoot van giftige stoffen in het milieu, schade voor boeren en vissers en doden door luchtverontreiniging". Iedere nieuwe kolencentrale in Indonesië leidt tot gemiddeld 600 extra doden per jaar, staat in de aanklacht.

Responsibank bestaat uit 13 Indonesische ngo’s. De non-gouvernementele organisaties vinden dat ING de zorgen van Indonesiërs over corruptie en schending van de mensenrechten door de nieuwe kolencentrales serieus moet nemen en daadwerkelijk actie moet ondernemen om deze negatieve gevolgen tegen te gaan.

Als ING daar niet toe in staat is, dan moet de bank stoppen met het financieren van kolencentrales in Indonesië, zo klinkt het. Ook willen ze van ING weten wat de bank heeft gedaan toen duidelijk werd dat corruptie een rol speelde bij het verkrijgen van de milieuvergunning voor de nieuwe kolencentrale Cirebon 2.

De Indonesische ngo's namen in 2017 en 2018 ook al contact op met ING om hun zorgen te uiten. Daar kwam volgens hen weinig uit, waardoor ze nu deze formele en openlijke klacht indienen die ook is gericht aan de Nederlandse ministers van Financiën, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Tweede Kamer.

De klacht kwam naar buiten op de dag van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ING. Die is maandagmiddag om 14.00 uur.