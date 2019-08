Amerikanen verkiezen Eurostar boven vliegtuig

Het aantal passagiers steeg in het tweede kwartaal met 3 procent tot 2,88 miljoen. Het aantal Amerikanen in Eurostar-treinen groeide met 20 procent. De omzet dikte in die periode ten opzichte van een jaar eerder met 2 procent aan tot 263 miljoen pond.

Volgens topman Mike Cooper van Eurostar scoort de hogesnelheidslijn onder het kanaal goed bij Amerikanen, omdat die graag „kiezen voor de vlotte verbinding tussen Europese steden en het gemak en comfort van de hogesnelheidstrein verkiezen boven het vliegtuig.” Treinen van Eurostar rijden sinds juni drie keer per dag tussen Londen en Amsterdam.