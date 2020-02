Cameramaker kankeronderzoek Quest naar NPEX-beurs

Op het beursplatform geeft het technologiebedrijf uit Middenmeer dinsdag een vijfjarige obligatie uit van maximaal €2,49 miljoen met een jaarlijkse rente van 8%. De uitgifte op de NPEX-effectenbeurs moet de uitbreiding van Quest helpen financieren.

De onderneming van ondernemer Richard Meester verdubbelde vorig jaar zijn omzet tot €3,2 miljoen. Het kapitaal van beleggers wordt ook gebruikt om de volgende generatie camera’s in de Europese en Amerikaanse markt te brengen, aldus het concern.

Aanpak kanker

Met zijn camera’s zijn verschillende vormen van borst-, -darm, -long en leverkanker eerder te detecteren, en zijn in combinatie met contrastvloeistoffen minder ingrijpende operaties mogelijk geworden, aldus Meester. Ook moet het aantal vervolgoperaties afnemen. De systemen zijn bij ziekenhuizen in gebruik, aldus Quest.

Het groeigeld is volgens Quest ook nodig geworden na de beklonken samenwerking met een Europees medisch roboticabedrijf, werkend met kunstmatige intelligentie, om de technologie verder uit te breiden.

In 2017 haalde het bedrijf €2,5 miljoen op met een obligatie via NPEX, in 2018 nog eens €1,7 miljoen.