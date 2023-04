Beursblog: AEX nadert jaarrecord, WeightWatchers in trek op verdeelde beurzen VS

Amsterdam - De Amsterdamse beurs is dinsdag met een fraaie winst gesloten. De AEX-index steeg 0,5% naar 763,32 punten. De beursgraadmeter kreeg daarmee het jaarrecord van 777,58 punten in het vizier. Staalgigant ArcelorMittal was de uitblinker met een plus van 4,4%.