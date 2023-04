Beursblog: Arcelor sterk op zonnige AEX, Tupperware gewild in VS

Wall Street is kalm uit de startblokken gekomen. Beleggers zijn er in afwachting van de start van het kwartaalcijferseizoen. Tupperware is wel een opvallende stijger in New York. De fabrikant van plastic keukenspullen dook maandag nog 48% na twijfels bij beleggers over de financiële situatie bij het bedrijf.

Klik hier als je het beursblog hieronder niet kunt zien.