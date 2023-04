Nikkei hoger gesloten, nieuws van Vopak en Pharming in Amsterdam

Vopak maakte dinsdagochtend bekend dat het een 50% belang in een LNG-terminal van Gasunie in de Eemshaven heeft genomen en met dezelfde partner later dit jaar zal besluiten over uitbreiding van LNG-tanks in Rotterdam, terwijl het uit een LNG-project in Hongkong stapt. Pharming meldde ondertussen zijn eerste commerciële zending van het middel Joenja naar de Verenigde Staten te hebben gezonden.

