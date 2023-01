Premium Het beste van De Telegraaf

Beursexperts spreken zich uit over komend cijferseizoen Bedrijven voelen economische tegenwind in winsten: ’Oppassen voor tegenvallers’

Door Mark Garrelts en Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Grootbanken in VS trappen op Wall Street het nieuwe cijferseizoen af. Ⓒ Getty Images

Of de fraaie start van het beursjaar de komende weken kan worden doorgetrokken, is in belangrijke mate afhankelijk van de komende kwartaalpublicaties van bedrijven. Nederlandse beleggingsexperts zijn niet onverdeeld optimistisch, maar waarschuwen ook voor mogelijke tegenvallers. „Beleggers moeten oppassen voor energiebedrijven.”