Voorwaardelijke celstraf voor man die geheimen Siemens verkocht

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter in Zwolle, die nu pas is gepubliceerd. De rechtszaak vond al in oktober plaats.

De man krijgt bovendien een taakstraf van 240 uur.

Informatie

De rechtbank acht het bewezen dat de man informatie over (ontwerp)tekeningen van en berekeningen voor een bepaalde technologie voor stoomturbines heeft verzonden aan twee oud-werknemers van Siemens, die deze techniek voor een nieuw bedrijf wilden gebruiken.

Voor deze informatie heeft de man tussen 2010 en 2016 ook geld gekregen. Dat heeft hij niet gemeld bij zijn werkgever. Hij heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan omkoping, stelt de rechter.

Witwassen

V. heeft dat geld in handen gehad en gebruikt. Daarmee is ook witwassen is daarmee bewezen. De man moet de ruim €100.000 die hij volgens de rechter heeft ontvangen, terugbetalen.

De officier van justitie had twee jaar celstraf geëist. Van de rechter hoeft de inmiddels gepensioneerde manager engineering dus niet naar de gevangenis. Hij heeft twee dagen doorgebracht in voorarrest. Dat viel hem nogal zwaar, gaf de man bij de rechter aan.

De man moet Siemens dus €10.000 aan schadevergoeding betalen, plus ruim €2000 aan proceskosten. Het bedrijf had zelf ingeschat tussen €1,85 en €3,7 miljoen aan winst te zijn misgelopen.