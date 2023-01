Bankier sluist €45.000 weg naar eigen rekening: twee jaar beroepsverbod

Eind vorig jaar kreeg iemand nog een beroepsverbod van drie jaar opgelegd. Dat is de zwaarste mogelijke tuchtmaatregel in het bestaan van de commissie.

Gokverslaving

De bankmedewerker waar het in de nieuwe uitspraak om gaat, verklaarde dat hij leed aan een gokverslaving. Hij heeft ook een betalingsregeling getroffen om de 45.000 euro terug te betalen aan de gedupeerde klant. Hij is inmiddels niet meer werkzaam in de bankensector. De man die eind vorig jaar het beroepsverbod van drie jaar kreeg had bijna twee ton van de rekening gehaald van erfgenamen van een overleden klant.

De Tuchtcommissie Banken legt nu ook nog een beroepsverbod van acht maanden op aan een andere bankmedewerker. Hij stuurde vertrouwelijke informatie naar zijn eigen mailadres en dat van zijn zoon, en schond daarmee de bankierseed. Verder is er nog een voorwaardelijk beroepsverbod van drie maanden opgelegd aan een medewerker die zich schuldig maakte aan zogeheten rekeninggluren door rekeningen van bekenden te bekijken.

Bankierseed

De bankierseed is sinds 2015 verplicht voor iedereen die bij een bank werkt. Wie deze aflegt dient zich te houden aan bepaalde gedragsregels. De eed was destijds in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen.