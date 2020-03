Stormloop bij gemeenten voor bijstand zzp’ers

Meerdere wethouders roepen zzp’ers waarvan de bestaanszekerheid niet in gevaar is, op om geen aanvraag te doen.

De sociale dienst van de Drechtsteden (die de bijstand uitvoert voor Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Hardinxveld-Giessendam) kreeg maandag ongeveer 700 aanvragen binnen, waarvan 40 in de eerste vijf minuten.

„Dat is heel fors”, aldus wethouder Peter Heijkoop (werk en inkomen). „Dat is ook het effect van dat veel mensen al aan het wachten waren tot zij een aanvraag konden doen onder de versoepelde regels.” Heijkoop verwacht dat er komende dagen meer aanvragen volgen, maar dat het aantal dan niet meer zo snel oploopt als maandag.

Heijkoop ziet dat ook veel „rijke zzp’ers met een auto die jij en ik niet kunnen betalen” een aanvraag doen, nu het inkomen van de partner en het vermogen niet meer vooraf worden getoetst. „Op hen wil ik een moreel appel doen om geen gebruik te maken van de regeling omdat zij ’m eigenlijk niet nodig hebben. Deze regeling is hard nodig voor mensen in acute broodnood.” Dinsdag staan de eerste bedragen op de rekeningen van aanvragers, aldus Heijkoop.

Hoewel de Amsterdamse wethouder van sociale zaken Rutger Groot Wassink nog geen zicht heeft op de zzp’ers die in de hoofdstad een aanvraag indienden, steunt hij het moreel appel van Heijkoop. „De regeling is voor mensen van wie de bestaanszekerheid in het geding is.” Hoeveel aanvragen Amsterdam maandag in de loop van de dag kreeg is nog niet duidelijk, maar de toestroom in de hoofdstad was de afgelopen dagen al fors.

De gemeente Rotterdam kreeg de afgelopen dagen eveneens veel bijstandsaanvragen van zelfstandigen binnen. „Gezondheid staat op de eerste plaats maar inkomenszekerheid is een goede tweede. We zetten alles op alles om er voor te zorgen dat zzp’ers die financieel in de knel komen door het coronavirus kunnen blijven voorzien in de eerste levensbehoeften”, aldus verantwoordelijk wethouder Richard Moti.