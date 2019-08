Aegon en ING onder druk in lagere AEX

De AEX-index noteerde rond kwart voor drie op de laatste handelsdag van de roerige beursweek 0,8% verlies bij 544,61 punten. De AMX koerste 1,3% lager bij 812,34 punten.

Macronieuws bood een somber beeld. De Nederlandse industrie bleek voor de vierde maand op rij te krimpen, hoewel het vertrouwen bij ondernemers sterk bleef. ABN Amro meldde een afkoeling van de Nederlandse transportsector en over juni daalde de Duitse export.

De DAX in Duitsland verloor 1,1%. Chemiereus Bayer won 7%: het schikt schadeclaims voor zijn gekochte Roundup-bestrijdingsmiddel tegen $8 miljard. De CAC-40 zakte 0,9%.

Na de krachtige opleving bij de koersen van een dag eerder geholpen door de meevallende gang van zaken bij de Chinese export speelde vooral de politieke onrust in Italië vrijdag het sentiment parten. Met de ophandenzijnde val van het kabinet in Rome is het onzeker of Italië de belofte om zijn begrotingstekort te beperken tot de met de Europese Commissie afgesproken norm wel zal halen. „Italië was naar de achtergrond verdrongen, maar zorgt nu weer hoofdpijn op de aandelenmarkten,” stelt Stan Westerterp, vermogenbeheerder bij JNVB.

Ook de onzekerheid rond de Brexit kwam weer naar boven drijven vanwege een onverwachtse krimp van de Britse economie. Westerterp houdt er nog steeds rekening mee dat Boris Johnson niet de geschiedenis in wil gaan als de Britse leider die zonder een deal de Europese Unie gaat verlaten.

Ondanks de sterk toegenomen turbulentie deze week verwacht Westerterp dat geleidelijk de rust weer zal terugkeren op de aandelenmarkten. „De fundamentele factoren zijn nog steeds goed gelet op het overwegend meevallende cijferseizoen en de opwaarts bijgestelde vooruitzichten bij een aantal bedrijven. Daarnaast hebben China en Amerika er allebei geen belang bij om het handelsconflict verder te laten escaleren.”

Financials geraakt

In de AEX zaten de financials in de achterhoede in navolging van de malaise bij Italiaanse banken. Aegon (-2,5%) en ING (-1,9%) moesten flink terrein prijsgeven. ABN Amro ging gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 1,4% achteruit. UBS gaf een lager koersdoel voor ABN tot €16,50, komend van €19,90. Volgens Westerterp blijven de financiële waarden ook last houden van de wegzakkende rentestanden.

De cylische staalmaker ArcelorMittal droeg bij de hoofdfondsen de rode lantaarn met een aderlating van 5%.

Ahold Delhaize liet gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 0,4% liggen. De voorgaande dag zat het aandel nog stevig in de lift vanwege sterke Amerikaanse supermarktverkopen en op het bericht dat een overname van keten Kroger in de VS logisch zou zijn. Kepler Chevreux gaf een kleine koersdoelverlaging.

Zwaargewicht Shell verloor 0,7% beurswaarde.

AkzoNobel (+0,4%) ging met Unilever 0,2% opwaarts. DSM was aardig in trek met een plus van 1,4%

Market maker Flow Traders profiteert normaliter van volatiliteit, maar zakte rond de lunch 0,9%. KBC Securities voorziet echter goede marktomstandigheden.

SBM Offshore deed een flinke stap terug met een verlies van 4,4% na de koerssprong van de voorgaande dag vanwege goed ontvangen resulaten. Altice Europa zag de krachtige opmars ten einde komen en verloor 5,4%.

TomTom daarentegen had de wind in de rug met een koerswinst van 1,9%.

