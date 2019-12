AEX sluit sterk 2019 met 28% winst af

Amsterdam - De AEX eindigde op de laatste handelsdag van 2019 met klein verlies, over heel het jaar bleef ruim 28% rendement staan. Galapagos (+143%) won hier over het jaar bezien het meest. Relx ging dinsdag aan kop van de AEX bij de slotbel. De markt zocht naar signalen van bevestiging van een handelsovereenkomst tussen de VS en China. Core Laboratories ging bij de kleine fondsen vol in de uitverkoop,