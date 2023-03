Curator Spyker eist 1,5 miljoen van Victor Muller

Uit het woensdag gepubliceerde faillissementsverslag blijkt dat diverse sportauto’s en motorblokken onrechtmatig zijn overgedragen aan het Britse moederbedrijf van Spyker, waarvan Muller directeur is. Ook een zakenpartner van Muller wordt aangesproken op de aantijging van paulianeus handelen. Het Britse Spyker-bedrijf is eerder deze maand gesommeerd om de schade terug te betalen aan de boedel.

Vanaf „een vliegveld in Spanje” zegt Muller donderdag tegen het Financieele Dagblad het laatste faillissementsverslag nog niet te kennen. Wel bevestigt hij dat Spyker Ltd. eerder deze maand een sommatiebrief heeft ontvangen. Muller weigert te betalen, omdat volgens hem „geen enkele sprake” is van onrechtmatige onttrekkingen.