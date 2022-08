Benzineprijs iets naar beneden, maar hoge prijzen blijven

Dat meldt consumentencollectief UnitedConsumers.

Deze hoge prijzen zullen volgens Paul van Selms, directeur van UnitedConsumers, het nieuwe normaal worden. Dit omdat de prijs aan de pomp grotendeels wordt bepaalt door de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt, licht hij toe. „De olieprijs kan beïnvloed worden door zoveel verschillende factoren. Doordat er bijvoorbeeld veel onrust in de wereld is, stijgt de waarde van de dollar enorm en laten we nou net met die valuta onze olie betalen”, legt hij uit.

Russische olie

Doordat die inkoopprijs van ruwe olie al langere tijd zoveel hoger ligt dan voorgaande jaren, betaalt de consument ook meer aan de pomp. „Toch maken we het ons zelf ook wel erg lastig. Door compleet weg te stappen van Russisch olie hebben we onze opties beperkt en andere olieproducerende landen kunnen hun productie simpelweg niet zo gemakkelijk opschalen of ze willen het niet. Saudi-Arabië bijvoorbeeld, vindt de olieprijs wel prima zo”, vertelt het hoofd van UnitedConsumers.

Om de stijgende brandstofprijzen te dempen, besloot de regering per april de accijns te verlagen. Dit gaat om afgerond 17 cent per liter op een liter benzine. De accijnsverlaging is nog van kracht tot en met 31 december. Het is nog niet zeker of dit wordt verlengd.

Fietsen

Wat de consument het allerbeste kan doen om de hoge brandstofprijzen te omzeilen is volgens Van Selms de fiets te pakken. „Dat kan natuurlijk niet iedereen, als je werk 40 kilometer verderop is, dan is de fiets al geen realistische optie meer. Een elektrische auto kan wel helpen als je je eigen stroom opwekt door middel van zonnepanelen, toch moet je dan ook bedenken dat de prijs van elektriciteit ook verbonden is met de olieprijs”, vertelt Van Selms. „Een positief punt is dan wel dar moderne auto’s steeds zuiniger worden.”